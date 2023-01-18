南市65歲以上長者 春節期間打疫苗有500元禮卷

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南COVID-19疫苗接種不打烊，春節期間的20、22、27、28、29日開設疫苗接種站，至指定衛生所接種，且設籍台南市65歲以上長者(不限劑次)，可獲得500元禮卷1份。

另外，陪伴長輩前來的家屬也可獲精美禮品1份。台南市政府衛生局今天新聞稿呼籲民眾返鄉前提早完整接種疫苗，返鄉後陪伴家中長輩接種疫苗。相關訊息公告在衛生局首頁「春節防疫專區」，官網連結: https://reurl.cc/VRdO1n

依衛生局18日數據，新增1733名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案。自民國111年1月1日迄今，累計確診個案人數65萬4094人，全年齡累計確診百分比35.31%。

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統計17日為止，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2、3次追加劑涵蓋率分別為93.7%、89%、1.3%、75.3%、21.7%及2.82%，總接種525萬8011劑次。

衛生局數據，6個月至4歲嬰幼兒COVID-19疫苗第1劑涵蓋率55.98%，第2劑29.88%；5至11歲兒童第1劑涵蓋率93.58%、第2劑73.83%、第1次追加劑17.66%；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.08%、第2劑88.01%、第1次追加劑63.94%、第2次追加劑0.49%。（編輯：孫承武）1120118