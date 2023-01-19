清晨多處10度以下低溫 白天冷氣團減弱氣溫回升

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）中央氣象局觀測，今天清晨受大陸冷氣團影響，台灣本島及外島多處平地出現攝氏10度以下低溫，預測白天大陸冷氣團減弱，氣溫回升。

氣象局表示，清晨各地偏冷，西半部及東北部低溫多半只有12到14度，其他地方約16、17度。

氣象局清晨也發布7縣市低溫特報黃色燈號（寒冷），包括台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣有10度以下氣溫的機率。

氣象局指出，清晨平地最低溫，外島是馬祖7.4度，金門多處是9度多，台灣本島是南投縣中寮8.4度，其次是嘉義縣竹崎9.3度、彰化縣芬園9.4度。

氣象局預報，白天大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及東北部高溫18到20度，台中到台南及花蓮、台東高溫約21到23度，高屏可達25、26度。

另外，今天大台北及東北部地區仍有局部短暫雨，花東也有降雨的機會，桃園以南為可見陽光的好天氣。（編輯：張芷瑄）1120119