華航多航點大增班 上海每週將達15班

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（中央社記者賴言曦台北19日電）中華航空今天宣布，因應最新防疫措施與旅運需求，兩岸航線的上海、北京、廈門航點陸續增班，其中台灣往返上海的航班每週將達15班；北美洛杉磯航點以天天飛航，2月起再增為每週11班。

華航今天宣布，桃園-上海（浦東）航線自1月26日起增為每日1班，1月27日至2月5日春節疏運高峰期間增至每日2班；1月28日起復飛每週2班高雄-上海（浦東），2月起新增每週6班松山-上海 （浦東）。

華航2月起桃園-北京航線增至每週2班；桃園-廈門航線增為每週6班、3月起再增至每日1班；目前每週1班的高雄-廈門，也將自3月起增至每週3班。

另外，桃園-香港航線2月6日起增為至少每日4班，3月起至少每日5班；高雄-香港3月1日起恢復每日1班。

華航也陸續部署北美航線，2月起晚上出發的桃園-洛杉磯CI008航班增至每天飛航；下午啟程的桃園-洛杉磯CI006則為每週一、三、四、日飛航，搭配安大略每週 4班，總計每週提供15班台灣飛往加州大洛杉磯地區。

華航指出，區域航線包括1月17日起桃園-琉球增至每日1班，1月19日復飛每週4班桃園-高松，1月20日開航桃園-清邁，提供每週4班載客服務。

另外，高雄出發航班除復飛上海（浦東）及增班廈門，農曆春節期間也擴大其他航點班次。高雄-東京增至每日1班，高雄-曼谷飛航每週4班，高雄-大阪每週6班，高雄-首爾仁川每週5班。（編輯：張良知）1120119