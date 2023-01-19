奉獻埔里醫療徐賓諾辭世 總統府頒褒揚令

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）埔里基督教醫院宣教師徐賓諾、醫師紀歐惠夫妻早年奉獻台灣偏鄉醫療，紀歐惠2010年離世，徐賓諾去年12月在家鄉挪威辭世，埔基今天舉辦追思禮拜，總統府也致上褒揚令。

曾奉獻台灣醫療一甲子歲月的埔基醫院挪威協力差會宣教士徐賓諾（Bjarne Gislefoss）2022年12月16日在挪威家鄉安詳辭世，享嵩壽百歲，埔基院長蘇世強等人遠赴挪威出席喪禮，並透過視訊讓醫院員工、好友同步觀禮。為讓台灣各界緬懷、感謝徐賓諾對台灣無私奉獻與愛，埔基醫院今天舉辦追思感恩禮拜，逾百人出席，總統府也致上總統褒揚令。

埔基醫院透過新聞稿表示，徐賓諾為偏鄉醫療立下穩固根基與典範，照亮台灣偏鄉醫療發展史，讓許多人感受到溫暖與希望，深信徐賓諾宣教師雖安息主懷，必定仍同在繼續傳愛、守護台灣偏鄉醫療發展，也相信徐賓諾無私奉獻精神將喚起更多人跟隨。

根據徐賓諾、紀歐惠（Alfhild Jensen Gislefoss）的總統褒揚令內容，徐賓諾來台投身樂生療養院、台北少年中途之家，悉心看護麻瘋患者、照料弱勢少年，並提供部落免費就醫、開辦護理教育訓練、培植傑秀專職人員，視病猶親，並籌設嶄新現代化醫院，為原鄉醫療發展里程碑。

褒揚令表示，埔基醫院前院長紀歐惠獻力屏東、埔里基督教醫院，推介先進麻醉醫學、創設小兒麻痺之家，一生攜挈台灣麻醉醫學領域、厚植偏鄉健康福祉，曾獲全國優良醫事人員獎、醫療奉獻獎、三等衛生獎章、紫色大綬景星勳章暨外僑永久居留證等殊榮。

國立暨南國際大學、埔里基督教醫院去年9月5日組團，飛越8000多公里距離，親送名譽管理學博士學位證書到挪威給徐賓諾，徐賓諾當時用中文說，謝謝大家，雖然2006年回到挪威，但仍很愛台灣，經過這麼多年，謝謝大家還記得他。

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根據埔里基督教醫院資料，徐賓諾參與台灣醫療超過半世紀，無私將自己奉獻給台灣這塊土地，對貧病弱勢族群的關愛，遍及痲瘋療養院、孤兒院、肺結核療養院、小兒麻痺之家及原住民部落，無怨無悔將關懷與溫暖帶給需要照顧的人，奉獻畢生精力，獲國內外許多重要獎項肯定，2002年獲頒發外僑永久居留證。

根據埔里基督教醫院網站資料，1956年徐賓諾到埔里參與山地醫療宣教工作，1963年與挪威籍美國醫師紀歐惠結婚，1991年徐賓諾和紀歐惠獲挪威國家最高榮譽獎，1992年徐賓諾獲醫療奉獻獎，1996年徐賓諾、紀歐惠夫妻獲頒埔里榮譽鎮民，2002年夫妻同獲永久居留證，2010年紀歐惠離世。（編輯：郭諭儒）1120119