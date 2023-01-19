春節入境人數增 桃機加強巡查非法攬客車輛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園國際機場公司19日指出，機場排班計程車採定點上車方式，駕駛不會在航廈內攬客，呼籲旅客依需求搭乘大眾運輸工具，桃機也會加強巡查非法攬客車輛。圖為機場排班計程車。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年1月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場19日電）農曆春節假期來臨，入境人數增加，桃機公司今天表示，去年10月至12月驅離的違規攬客近900件，呼籲旅客依需求搭乘大眾運輸工具，桃機也會加強巡查非法攬客車輛。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，去年10月13日國門解封以來，隨著旅客增加，非法攬客車輛隨之增加，統計去年10月至12月驅離的違規攬客就有近900件，手法多是前往航廈入境大廳非法攬客。

桃機公司指出，桃機的排班計程車採定點上車方式，駕駛不會在航廈內攬客，在第一航廈12號會面點及第二航廈26號會面點設有排班計程車上車處，提供旅客24小時、全年無休的交通服務。

桃機公司表示，排班計程車駕駛需通過航警局審查，車隊也有完整的管理規範，讓旅客權益可以多一層保障。桃機也備有便捷的大眾運輸工具，包括機場捷運、客運巴士、租賃車與排班計程車供旅客選擇搭乘。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桃機公司說，為有效遏止機場黃牛違規攬客，保障旅客權益，桃機公司除了在入境大廳、行李提領區加強宣導拒搭白牌車外，也派遣機場特勤警衛隊及保全人員於重點出入口加強巡查。

桃機公司指出，公路總局與航警局也會持續聯合稽查，針對違規攬客欠繳罰單的累犯者，將由行政執行署桃園分署扣押存款、限制出境、查封不動產等強制手段，遏止非法攬客行為。（編輯：唐聲揚）1120119