屏東里港鄉逾3千自來水申請戶 農曆年前陸續供水

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（中央社記者曾智怡台北19日電）屏東縣里港地區因地下水豐沛，自來水普及率偏低。台水公司今天表示，目前自來水申請戶數超過3000戶，已於近日出水，過江、玉田、永春及春林4村將視進度陸續供水。

台水今天發布新聞稿表示，屏東縣里港地區因地下水豐沛，居民長期使用地下水做為水源，導致自來水普及率偏低；而居民所取用的地下水為淺層地下水，近年隨著環境的變遷，淺層地下水容易受污染，也因未受檢驗，水質堪慮，民眾渴望使用乾淨、穩定的自來水呼聲日益升高。

台水公司、屏東縣政府及鄉公所，因此召開多場說明會，讓民眾了解自來水重要性，包含自來水水質均有經過淨水場處理，且原水及清水均有定期檢驗，符合環保署所訂飲用水水源及水質標準，才會提供給用戶飲用，鼓勵民眾踴躍申裝自來水。

台水指出，積極於里港鄉推動自來水建設，目前除已建置與鹽埔鄉共用的淨水場外，並先於過江、玉田、塔樓、永春、大平及春林等村，埋設58公里的送配水管線，目前自來水申請戶數超過3000戶，塔樓及大平兩村於1月18日開始供水，另過江、玉田、永春及春林4村將視進度陸續供水。

同時，年節期間也將安排人員進駐巡檢，確保水質安全無虞。（編輯：林興盟）1120119