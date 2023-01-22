最怕樂齡旅客迷路消失 資深領隊練出秘技

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（中央社記者余曉涵台北22日電）樂齡旅遊產值估計每年千億，這群遊客常常在週間出門玩，帶樂齡旅行團的領隊最怕的就是旅客「搞消失」，因此都會特別留意旅客動態，甚至還偷打電話，確認旅客是否會接手機。

帶團經驗超過10幾年的彭秀珍專門帶樂齡族出遊，在青年壯年上班的週間，她帶團前往景點，她說，樂齡旅客通常都是在非假日出發，週而且非常需要領隊的導覽解說。

彭秀珍指出，樂齡族旅客出門玩，即使是重複的景點也可以一直去，因為出遊不是重點，而是要享受「有伴」的感覺，而且樂齡族旅客很愛買東西回家，是種愛子女的心情表現。

帶樂齡族出遊，除了要應付突發的生理需求外，最怕的就是旅客走一走就「消失」。彭秀珍說，樂齡族旅客需要廁所的頻率較高，因此需要掌握景點行程狀況，萬一走著旅客走著走草消失、掉隊，領隊就只能拼命找。

彭秀珍分享，樂齡族難免會有自己一人出門旅遊的時候，遇到這種落單的旅客，她就會把旅客儘量拎在自己身邊，若是讓旅客自由活動的景點，她還曾經在遠遠的地方假裝打錯電話，就是要看旅客的手機會不會通，旅客會不會接電話。

她說，有次帶團採水果的行程中，有名老先生在集合時間沒有回到集合地點，雖然電話有接，但老先生卻只能說旁邊都是樹，讓彭秀珍超級崩潰。最後，彭秀珍跟附近居民借摩托車，騎車把老先生給找回來。

除此之外，彭秀珍說，還曾遇過一名阿嬤帶著孫子孫女一起出遊，出發上火車前的集合時，她就留意到這名阿嬤完全無法一打二，因此就特別留意阿嬤的動向，果然在火車月台時，她眼尖發現阿嬤一行3人居然自行登上火車，趕緊把阿嬤拉下車，避免阿嬤坐錯車。

彭秀珍指出，行程中阿嬤因為要照顧孫子孫女，所以常常指令都沒有接收到，有一段在太魯閣的行程是旅客下車走一段路後直接上車離開，但走到一半她又發現阿嬤跟孫子又不見了。

「當時超級崩潰」彭秀珍說，雖然已經耳提面命提醒旅客，也有提醒說可以不下車直接讓車子載到等待地點，但阿嬤還是因為孫子走不動，下車走到一半後就停下，誤以為同團旅客還是會再往回走。

彭秀珍指出，還好最後有自願的旅客願意與她一起過去接阿嬤，一個人扶著阿嬤慢慢走，另一個人就抱著兩個小孩，才能讓行程繼續下去。（編輯：陳清芳）1120122