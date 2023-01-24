海外求職大不易 專家建議評估機會成本

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（中央社記者張雄風台北24日電）農曆年後換工作，現任矽谷工程師表示，若有意往海外求職，應該先做好機會成本評估，看準未來10年的熱門產業；若仍有疑慮，最好的選項仍是做自己喜歡的事。

「普通人的海外求職指南-不必留學也能讓國際工作主動找上你」作者謝宗廷認為，在開始海外求職前，應該先問問自己是否已經有做好機會成本的評估。

謝宗廷現職為美國矽谷資深工程師。除了作者的身分外，他與朋友們在2015年就創立FB社團「台灣工程師在英國」，分享如何取得海外職缺、需要的準備、注意事項等。

謝宗廷認為，台灣學生探索自己的時間很少，大學畢業、當完兵，可能是25歲，大部分人選科系沒有機會選自己想要的、亦或是不知道自己想要什麼；沒有選擇的過程，代表未來遇到選擇時可能就會不知道要怎麼處理，第一是不會評估，第二是沒辦法承受選錯的情況。

謝宗廷以自身經驗為例，最初他去英國加入新創公司，當時他才26歲，卻已經是公司裡年紀第3大的，創辦人只有23歲；實際上西方文化圈，以歐洲、美國而言，在學生時代就有很多機會去嘗試自己想要什麼、不想要什麼，之後工作才會有相對應的選擇。

全世界近3年來都受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，謝宗廷分析，若是在疫情初期，對求職是有影響的，多了滿多遠端工作的機會；然而，來到後疫情時代，其實大部分海外地區都已經將疫情常態化。

他說，就2022年底、2023年初這個時間點來觀察，影響最大的會是全世界的經濟情勢，疫情本身對求職已經影響不大。

對於現在還想要赴海外的求職者，謝宗廷建議，如果可以預測下一個10年哪裡會有好的機會，現在去蹲點會是不錯的選擇，如果看不出來，最好的方法還是回歸到做自己喜歡的事。

謝宗廷強調，因為喜歡的事才可以一直做下去，求職到最後比的通常不是誰最聰明，而是誰能堅持；他在最後再次提醒年輕人，要「拓展自己的選擇、經歷選擇的痛苦」。（編輯：陳清芳）1120124