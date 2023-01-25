春節收假海象不佳恐停航 26日富岡蘭嶼航線加開

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）航港局今天表示，農曆春節收假前夕海象不佳、船班可能停航，提醒綠島及蘭嶼旅客評估提早返回，1月26日台東（富岡）-蘭嶼航線加開2航班，讓旅客返鄉準備回工作崗位。

航港局今天下午發布新聞稿說明春節連假東部航線疏運情形，今天截至中午12時，因海象不佳，台東（富岡）-綠島航線」原訂4航班取消；台東（富岡）-蘭嶼航線原訂1航班取消。

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航港局表示，農曆春節連假將至尾聲，因應24日至25日停航，26日台東（富岡）-蘭嶼航線，經協調金星8號將加開2航班，當天合計4航班，連同27日共計6航班。台東（富岡）-綠島航線訂位率皆未超過8成，航港局將持續關注訂位情形，視需要協調業者加開航班。

航港局指出，評估28日至29日海象不佳、船班可能停航，業者將事先提醒綠島及蘭嶼旅客視自身需求評估是否調整行程並提早返回；另外，1月26日台東（富岡）-蘭嶼航線已加開2航班，民眾可多加利用，順利返鄉及準備返回工作崗位。（編輯：張銘坤）1120125