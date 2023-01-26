台灣與立陶宛奇妙情緣 桃機主題候機室助攻

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桃園國際機場航務師曾家樑（左）為增進英文能力，在國際筆友網站認識了來自立陶宛的楊欣（戴眼鏡者），曾家樑為增加交流主題，以桃機各主題候機室的圖片向楊欣介紹台灣文化，意外成就好姻緣，如今兩人也育有2個寶寶。（曾家樑提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年1月26日

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）桃園國際機場航務師曾家樑的異國婚姻令人稱羨，他為增加英文能力，在國際筆友網站認識來自立陶宛的楊欣，沒想到他透過主題候機室介紹台灣引起楊欣興趣，最後成就了好姻緣。

曾家樑大學主修統計，研究所唸企業管理，畢業後曾在電子公司擔任工程師，2014年考進桃機公司，目前任職航務處，負責飛安精進的相關業務。

根據桃機公司的介紹，曾家樑一直利用國際筆友網站增加英文能力，2013年認識了一名立陶宛女筆友、當時還是大學生的楊欣（JANULYTE BRIGITA）。

曾家樑為增加交流主題，就下桃機各個主題候機室的圖片，向楊欣介紹台灣文化，其中A4蝴蝶青花候機室及A7台灣百岳候機室，都讓主修生物、熱愛大自然的楊欣非常好奇，希望能親身體驗台灣的大自然。

曾家樑說，與楊欣成為筆友後，覺得彼此很有話聊，也覺得楊欣是個很體貼的女生，例如當他因工作或生活感到煩心時，楊欣總會鼓勵他，讓他感到非常溫暖，愛苗漸在彼此間滋長，他也向她表白，他們就從網路上開始談起異國遠距離戀愛。

曾家樑說，初期他與楊欣透過網路書信往返，後來以視訊方式聯繫感情。遠距離加上時差的限制，他們都覺得不容易，但也很慶幸有各種通訊軟體，讓他們在很想念彼此時，能夠有紓解的管道。現在回想起來，反而是他們一段很深刻的回憶。

隨著對彼此了解愈來愈深入，曾家樑也開始與楊欣聊到關於工作及婚姻等人生規劃，等到楊欣畢業後，曾家樑2015年就動身前往立陶宛。

曾家樑說，立陶宛維爾紐斯機場就是他與楊欣第一次見到對方的地方，他也藉那次到訪機會，認識楊欣的家人，並邀請楊欣到台灣旅遊。

曾家樑很快在2015年就安排楊欣到台灣來旅遊，並已悄悄立下計畫，選在桃園機場向楊欣求婚，楊欣也在當年就嫁來台灣。

曾家樑說，桃園機場對他們來說，有著國門與家的雙重意義，疫情期間，當台灣送立陶宛口罩，立陶宛回送台灣疫苗時，機場都是第一站，他們彼此都很開心也很感動，相信世界是有良善循環。

曾家樑很感謝楊欣願意遠赴異鄉與他共組家庭，雖然航務工作繁忙，但回到家後，能與兩個孩子一起玩樂，是他排解壓力的最佳良方。

曾家樑說，立陶宛屬於溫帶氣候，楊欣剛來到屬於亞熱帶的台灣，不太習慣；飲食方面，楊欣過去多以馬鈴薯為主食，所以在楊欣到台灣的第1年，他所吃的馬鈴薯遠遠超過了他過去所吃的份量。

不過，隨著在台灣的時間愈來愈久，楊欣漸漸適應了天氣，他們也在飲食上建立默契，不會要求對方屈就或改變，當大家想吃各自的食物時，就各自準備。

文化差異與生活歧見在所難免，因為楊欣很喜歡林俊傑的音樂，當兩人有爭執時，曾家樑就常常以林俊傑的「豆漿油條」歌詞中提到「我知道有時候也需要吵吵鬧鬧；但始終也知道只有你對我最好」，化解彼此的歧見，他相信兩人相愛就是要互相了解，互相尊重、溝通及體諒。（編輯：陳清芳）1120126