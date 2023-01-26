在台研究逾22年 印度奈米學者薛特申獲梅花卡

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來自印度的陽明交大生醫光電研究所教授薛特（Surojit Chattopadhyay）（左）在台研究及執教逾22年，曾獲頒優良教師，年初以高級專業人才身分申獲外僑永久居留證「梅花卡」。圖為薛特與移民署北區事務大隊大隊長林澤謙（右）合影。（移民署提供）中央社記者蕭博文傳真 112年1月26日

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（中央社記者蕭博文台北26日電）移民署今天表示，來自印度的陽明交大生醫光電研究所教授薛特在台研究及執教逾22年，曾獲頒優良教師，並於年初以高級專業人才身分，申獲外僑永久居留證「梅花卡」。

移民署發布新聞稿表示，陽明交通大學生醫光電研究所教授薛特（Surojit Chattopadhyay）畢業於印度加爾各答大學，擁有物理學博士學位，專業領域為奈米科技技術。

民國89年間，薛特在友人建議下來到台灣大學做博士後研究，鑽研奈米生物技術，97年起即任教國立陽明大學，與改制後的國立陽明交通大學迄今，專長為研究奈米材料光電感測器和能源方面應用、癌症成像、毒性傳感檢測等生物化學醫學研究。

新聞稿提到，薛特在台研究及執教逾22年，帶領團隊主持國科會及科技部研究計畫，目前執行「上轉換-鈣鈦礦工程混合，用於寬帶光電檢測和太陽能電池」，是能源市場最夯應用技術，對台灣光電產業有卓著貢獻。

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移民署說，薛特迄今發表百餘篇論文期刊、6冊專書章節，並於110年獲得陽明交通大學傑出教授的頭銜，今年初並以「高級專業人才」身分，申獲外僑永久居留證梅花卡。

移民署表示，外僑永久居留證梅花卡核發對象是給國家級人才，或在台有重大投資、重大貢獻的外籍人士，鼓勵更多國際專業人才在台永久居留，不必在外僑居留證有效期限內提出，須經審查會並由各專業領域專家學者審核通過後審可核發，得不受居留年限及天數限制，有別於一般的外僑永久居留證申請。（編輯：管中維）1120126