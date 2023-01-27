「金方便捏」省思生活浪費 獲信誼兒童動畫大獎

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導演洪慧珍創作的短片「金方便捏」，探討生活中的各種資源浪費，包括上廁所用大量衛生紙、刷牙時水龍頭不關，獲得第14屆信誼兒童動畫獎的台灣特別獎。（信誼基金會提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年1月27日

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（中央社記者陳至中台北27日電）新年落實環保新生活，導演洪慧珍創作的短片「金方便捏」，探討生活中的各種資源浪費，包括上廁所用大量衛生紙、刷牙時水龍頭不關，獲得第14屆信誼兒童動畫獎的台灣特別獎。

第14屆信誼兒童動畫獎共有83國、1127件作品參賽，台灣創作者作品有108件。信誼基金會指出，洪慧珍的「金方便捏」，透過跨媒材的視覺組合，不落俗套地演繹了生活中的資源浪費，引導觀眾省思獲得評審讚許。

洪慧珍以平易可見的生活用品為題材，例如上廁所用大量衛生紙，菜市場中被人們盡情使用的免費塑膠袋，刷牙時水龍頭開著不關等。探討在講求方便、快速的時代中，人們常在無意識的習慣中，造成資源的浪費。

洪慧珍獲獎時分享，製作動畫片時，運用許多日常製造出來的垃圾，影片中的每一個物件，都是生活中可以見到的。希望民眾藉此能獲得一些啟發，關注環境保護議題。

今年信誼兒童動畫獎的專業組首獎，由加拿大導演作品CANARY獲得，敘述採礦時因有瓦斯外洩風險，礦工藉助金絲雀對環境的敏感與嘹亮的聲音預警，故事講述一名隨大人進入礦坑的男孩，與金絲雀發展出動人情誼。

專業組佳作則包括：述說沙漠綠洲寓言故事的法國導演作品Naissance des oasis；以及以色列導演透過遊樂園滑水道，投射孩子對未來恐懼焦慮心情的作品Black Slide等。

信誼基金會指出，將透過線上影展觀摩、校園巡迴推廣，將動畫教育向下紮根，提供下一代更多表現的舞台。（編輯：陳清芳）1120127