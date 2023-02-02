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邊境解封後首次出團 慈大護理系學生至泰國實習交流

2023/2/2 17:26（2/2 18:26 更新）
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慈濟大學護理系重啟海外實習交流，18名學生赴泰國瑪希敦大學進行為期1個月的交流活動，分組在醫院實習，並前往社區進行衛教和健康檢查，也參與泰國慈濟分會每週一次的難民義診。（慈濟大學提供）中央社記者張祈傳真 112年2月2日
慈濟大學護理系重啟海外實習交流，18名學生赴泰國瑪希敦大學進行為期1個月的交流活動，分組在醫院實習，並前往社區進行衛教和健康檢查，也參與泰國慈濟分會每週一次的難民義診。（慈濟大學提供）中央社記者張祈傳真 112年2月2日
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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）慈濟大學護理系於疫情邊境解封後重啟海外實習，18名學生前往泰國瑪希敦大學進行為期1個月的交流，在當地醫院實習、進行社區健檢，並參與泰國慈濟分會的難民義診。

慈濟大學今天發布新聞資料指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情邊境解封，慈大護理系18名三年級學生由老師蔡娟秀、李彥範帶領，上月17日至瑪希敦大學（Mahidol University）的護理學院實習交流，並參與國際研討會，預計2月18日返國。

慈大表示，瑪希敦大學成立於1890年，是泰國第一所高等學府，原為詩麗叻醫院（Siriraj Hospital）附設醫學院，現為綜合性研究型大學，這次除了台灣學生，還有來自美國、澳洲及荷蘭的學生共同交流。

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慈大指出，學生分組在詩麗叻醫院及拉瑪醫院（ Ramathibodi Hospital）實習，並前往社區進行衛教和健康檢查，也參與泰國慈濟分會每週一次的難民義診。

參與的慈濟學生分享，從皇家自費醫院，到早上6時就要排隊掛號的健保給付醫院，首次感受到醫療資源分配不均的差異性照護；另外，不同於台灣長照體系支持，泰國的失能個案都須仰賴家屬照護，體驗到不同國家的健康照護，從中感受到台灣就醫便利及豐富的醫療支持。（編輯：陳仁華）1120202

#慈大護理系
#泰國瑪希敦大學
#泰國慈濟分會
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