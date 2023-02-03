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供給穩定國際油價跌 下週汽、柴油估降1角及4角

2023/2/3 12:08
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（中央社記者曾智怡台北3日電）俄國1月出口至亞洲的海運原油大增，加上美國商業原油庫存增加414萬桶，國際油價應聲下跌。中油持續實施油價平穩雙機制，預估6日凌晨零時起，汽油每公升調降新台幣0.1元、柴油每公升調降0.4元。

按照預測，92無鉛汽油每公升為29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升27.8元。

根據中油浮動油價公式，累算至2月2日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶82.33美元，較上週84.52美元下跌2.19美元；新台幣兌美元匯率為29.964元，較上週30.321元升值3.57角。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲0.3元，柴油零售價格每公升調漲0.5元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估6日凌晨零時起，汽油每公升調降0.1元、柴油每公升調降0.4元。（編輯：楊凱翔）1120203

#中油
#柴油
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