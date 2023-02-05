基隆、新北、綠島大雨特報 西半部注意濃霧

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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象局今天針對基隆、新北及綠島發布大雨特報；西半部地區上午注意濃霧。氣象專家吳德榮說，今、明兩天鋒面影響，北部、東北部有局部雨，北部整天偏涼，中南部白天微熱、晚間偏涼。

氣象局發布大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸及綠島有局部大雨發生。

另外，氣象局並發布濃霧特報，今天清晨至上午西半部地區易有局部低雲或霧影響能見度，目前台中已觀測到能見度不足200公尺的現象，苗栗及嘉義能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天（元宵節）及明天鋒面前雲系影響，北部及東半部有局部雨，中部雲量增多、有局部短暫飄雨。今天北部稍涼，中南部白天微熱、晚上偏涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，7日北部及東半部仍有局部雨，氣溫略降；8日好轉，北部短暫雨後多雲，東半部有局部短暫雨；9日空檔，西晴、東偶有局部短暫雨，氣溫回升，日夜溫差大。

吳德榮提到，10、11日另一波鋒面通過，中部以北天氣轉變。模式愈近期末，模擬的不確定性愈大，應持續觀察最新資料。（編輯：張雅淨）1120205