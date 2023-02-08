六堆祈福尖炮城11日登場 手機客英雙語導覽接軌國際

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（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）六堆祈福尖炮城將在週末登場，結合「五溝水」豐富人文與生態，兼具在地文化特色與教育意涵，今年在活動中融入客、英雙語，提供手機雙語導覽服務，邀在台國際學生參與，屏東多元豐富文化透過客庄節慶接軌國際。

開春客庄大節六堆祈福尖炮城將於11日及12日在五溝國小尖炮城主題活動場域舉行，這項民俗活動在全國第一個指定保存的客家聚落「五溝水」已流傳百年。

屏東縣政府今天召開宣傳記者會，客家事務處長李明宗在會中指出，今年尖炮城賽事總獎金高達新台幣35萬元，廣邀全國各地民眾參與；除了往年團體及個人傳統尖炮城賽事、歡樂趣味水球尖炮城、盤花、藝文展演及好客市集外，也增加親子同樂水槍戰場攻堅戰、年節博弈闖關及多元文化手作DIY等。

另外，由客庄文化觀光解說員帶路的尖炮城體驗遊程，並走讀五溝水傳統客家建築、農事體驗、賞燈夜遊及水圳祕境景點。

客家事務處表示，在國發會支持下，今年首創以客、英雙語營造客庄大節活動現場，更運用手機提供客、英雙語導覽服務，邀請在台灣的國際學生熱情參與，藉由不同文化間的交流，傳遞客家文化獨特性與包容性。（編輯：陳仁華）1120208