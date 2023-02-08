世新大學推公關營 學員動腦筋為爭議品牌提解方

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（中央社記者陳至中台北8日電）世新大學推出「公關營」，吸引上百名高中生報名，為期4天活動中，學員須認領有爭議的品牌，在成果發表會上提出解決方案，挽回品牌形象及消費者的心。

世新大學今天發布新聞稿，本月6日到9日舉辦的「公關營」，88個名額吸引超過100人報名。

營隊由公共關係暨廣告學系學生籌辦，總招黃資玲表示，公關是一種說服性行銷，涵蓋管理、傳播、行銷等領域，而隨著科技發展，新興媒體也成為公關焦點，管理議題與危機處理成為一項獨立的專業。

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世新公關營活動中，讓8組小隊認領一個有爭議的品牌，例如涉嫌抄襲的生活用品店、屢屢引發風波的網紅等；學員要從4天課程所學中，找出這些品牌做錯了哪些事，並在最後一天成果發表會上提出解方。

世新大學公共關係暨廣告學系主任楊意菁表示，營隊特別凸顯公關在整個傳播產業中扮演的角色；高中生將面臨大學申請的階段，往往躊躇不決，公關營在充實高中生學習歷程的同時，也提供他們一處與學長姐互動了解的機會，進而確認個人志向。（編輯：陳仁華）1120208