民團籲盡速落實最低工資法 勞部：配合政院程序

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（中央社記者張雄風台北9日電）民進黨立委范雲及民間團體今天呼籲勞動部快速落實最低工資法等三大勞權。勞動部今天回應，最低工資法草案已送行政院，正在針對參採指標進一步討論，會配合行政院程序處理。

范雲與台北市產業總工會、台灣勞工陣線、婦女新知基金會等民間團體於立法院中興大樓召開記者會，呼籲勞動部落實「完善更彈性有薪的職家平衡方案」、「補足性工法對雇主性騷擾之法規漏洞」、「通過最低工資法」三大勞權。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，最低工資法草案已經送行政院，其中關於參採指標的部分還在進一步討論；勞動部會配合行政院的程序處理。

關於親子請假的彈性規定，黃維琛表示，去年修法放寬讓育嬰留職停薪時間可少於6個月、每次不得低於30天，運用比例較過去拉高不少；至於是否要再切割成天、小時來請假，最主要考量是請假時間點的替代人力。

黃維琛進一步說明，針對立委提及的彈性親職假等，目前性別工作平等法及勞基法提供受僱勞工家庭照顧假或事假等可運用。

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至於彈性親職假等是否能給薪，黃維琛指出，之前曾進行估算，若是1天的有薪假，負擔的費用約新台幣106億元、7天則是約740億元，錢要從哪裡來、保險如何負擔，都需要再思考。

黃維琛認為，相關配套應該是以被照顧者的觀點來看，面向就不是由勞動部單一思考，類似之前曾有過的「孩童防疫補貼」，是依每名孩童1萬元做為出發點，因此可能需要跨部會通盤討論，比較周延。（編輯：管中維）1120209