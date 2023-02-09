陽明交大推國際化 首2名雙聯博士誕生

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陽明交通大學近年推動國際化策略，於111學年度首度誕生2名雙聯博士，其中藍安旭（Akhil K Ramesh）（右3）獲得印度理工學院與陽明交大的雙聯博士學位。（陽明交大提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年2月9日

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（中央社記者陳至中台北9日電）陽明交通大學近年推動國際化策略，於111學年度首度誕生2名雙聯博士，同時拿到台灣和海外名校的博士學位。

陽明交大今天發布新聞稿，吳維旻獲得比利時魯汶大學和陽明交大的雙聯博士學位；藍安旭（Akhil K Ramesh）則獲得印度理工學院與陽明交大的雙聯博士學位。

雙聯學位是指學校與境外大學簽約，設定一定資格，讓學生到對方學校進修，符合兩校的畢業資格後，分別由兩校授予學位，難度比獲得單一學校的學位還要高出許多。

吳維旻先是於2016年進入陽明交大電子所博士班，主要研究靜電防護（ESD）領域，得知雙聯學位的機會後，申請到教育部獎學金，獨自遠赴比利時求學。他表示，兩地的學制不同，帶來不少挑戰，但魯汶大學的學生來自世界各地，可以見識各種觀點，辛苦也非常值得。

藍安旭則是陽明交大與印度理工學院德里分校雙聯學位計畫第一批抵台的博士生，於2019年進入材料所，主要的研究領域為自旋電子學。

藍安旭指出，來台前就知道台灣半導體產業蓬勃，有許多先進技術在印度少見，學校除有完整的研究設備，也提供境外生許多協助，讓他感受到台灣的暖暖人情。

藍安旭已融入台灣生活，覺得台灣開放自由且尊重不同文化，畢業後第一志願是留台工作。但他的妻子已在新加坡覓得博士後研究職位，他也先在南洋理工大學擔任博士後研究員，希望未來還有機會回到台灣。（編輯：管中維）1120209