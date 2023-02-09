統一超生態圈串接Google Pay 助攻綁定支付人次創高

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（中央社記者曾智怡台北9日電）搶攻會員行動支付經濟，統一超商OPEN POINT生態圈跨海與Google Pay國際支付合作，應用數位科技創新系統串接模式，將會員、點數、支付整合為一，有望推升綁定支付使用人次再創新高。

金管會提出2023年目標非現金支付交易金額達新台幣6兆元、交易筆數相較2020年底成長50%，統一超商積極響應，透過新聞稿宣布，跨海與Google Pay完成會員、支付系統整合，成為全亞洲首家以「會員生態圈」串聯「國際支付」加值服務的零售業者。

統一超商以會員、點數、支付3大策略，打造跨通路、跨品牌的OPEN POINT生態圈，服務會員數已逼近1600萬，自2014年起成為在地首家將會員服務嵌入多元支付的零售業者，陸續將OPEN POINT生態圈觸角深入各大支付工具，目前已有10大支付工具完成OPEN POINT會員系統整合。

包含icash2.0、icash Pay、OPEN錢包、街口支付、LINE PAY、台新PAY、Pi錢包、橘子支付、悠遊付、Google Pay。

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統一超商指出，近3年會員綁定支付服務使用人次倍數成長，2023年與國際支付合作後，有望再創新高。

統一超商表示，開啟OPEN POINT APP會員條碼，選擇會員卡加入Google Pay完成綁定後，持Google Pay到逾6600家門市消費即可享有零接觸、秒支付、速累點、存發票的購物體驗，賺取OPEN POINT點數之外，可跨20大通路當現金花，同時享有OPEN POINT發票日誌的消費管理、自動對獎、智能兌獎等3大服務。（編輯：趙蔚蘭）1120209