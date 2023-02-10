景氣未明國際油價走跌 下週汽柴油估各降3角、4角

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（中央社記者曾智怡台北10日電）美國1月就業市場強勁，市場擔憂美國聯準會提高升息幅度壓抑景氣，國際油價應聲下跌。中油油價平穩雙機制持續啟動，預估13日凌晨零時起，汽油每公升調降新台幣0.3元、柴油每公升調降0.4元。

依照預測，92無鉛汽油每公升為29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.5元。

根據中油浮動油價公式，累算至2月9日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶81.27美元，較上週81.86美元下跌0.59美元；新台幣兌美元匯率為30.039元，較上週29.915元貶值0.124角。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲0.2元，柴油零售價格每公升調漲0.6元。

中油為符合亞鄰最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，因此預估13日凌晨零時起，汽油每公升調降0.3元、柴油每公升調降0.4元。（編輯：林淑媛）1120210