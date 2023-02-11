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東北季風減弱 雲嘉南、高屏空氣品質亮橘燈

2023/2/11 11:16
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（中央社記者楊淑閔台北11日電）環保署表示，今天東北季風減弱，雲嘉南以南為弱風區，預測雲嘉南、高屏空氣品質擴散影響區為橘色提醒等級，12日及13日中午以前環境風場為東南風，中部、雲嘉南空氣品質亮橘燈。

環保署空氣品質監測網資訊顯示，今天東北季風減弱，中部以北擴散條件普通，空氣品質多為普通至良好；雲嘉南以南位在弱風區，污染物易累積，西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

環保署根據以上資訊預測，今天宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為良好等級；北部、竹苗、中部空品區及金門為普通等級；雲嘉南、高屏空品區為對敏感族群不健康的橘色提醒等級，提醒出門做好防護。

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接下來2天，環保署說，12日環境風場為東南風，西半部地區位於背風側，且風速較弱，擴散條件差，污染物易累積，預測中部、雲嘉南的空氣品質亮橘燈。

13日則是中午前環境風場為東南風，西半部地區位於背風面，擴散條件差，污染物易累積；下午起鋒面通過及大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，環境風場轉為東北風，迎風面地區擴散條件好轉，南部地區位在下風處，污染物仍易累積，據以預測中部、雲嘉南空氣品質亮橘燈。（編輯：陳政偉）1120211

#環保署
#空氣品質
#東北季風
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