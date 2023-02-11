教育部遴選35名原住民學生 出國觀摩民族教育

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（中央社記者陳至中台北11日電）教育部為培育原住民族人才，在高中舉辦原民青年領袖營隊，並透過3年的輔導措施，預計選出35人出國研習，觀摩世界各地的原住民族教育與文化特色。

教育部今天發出新聞稿，「高級中等學校原住民學生青年領袖培育營」在高中3個年級，分別有初階、中階、高階研習，透過有系統的課程培訓及返校服務與輔導，預計選出35 名優秀學生，於高中畢業前出國研習。

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教育部指出，受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，111年度的研習課程透過網路社群進行，提供學生21堂課程，初階營隊有潮州高中、花蓮高農、竹東高中等3校共110人線上參與，輔導老師更以直播進行部落實地訪查。

教育部指出，透過每年營隊邀請的講者，將持續累積原住民族教育專業人才庫，同時建構輔導老師專業成長社群，落實原住民學生領導理論與實務知能。（編輯：陳政偉）1120211