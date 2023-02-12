汽柴油13日起各降3、4角 95無鉛每公升30.7元

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台灣中油宣布，13日凌晨0時起，汽油每公升調降新台幣0.3元、柴油每公升調降0.4元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北12日電）國際油價微幅下跌，中油油價持續啟動平穩雙機制。台灣中油今天宣布，13日凌晨0時起，汽油每公升調降新台幣0.3元、柴油每公升調降0.4元；調整後，發油量最大的95無鉛汽油每公升為30.7元。

中油表示，調整後的參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.5元。

中油表示，本週受到美國1月就業市場強勁，市場擔憂美國聯準會（Fed）提高升息幅度壓抑景氣等因素影響，國際油價微幅下跌。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌0.01美元，不過新台幣兌美元匯率貶值0.143元，國內油價依公式計算漲幅為0.37%。

按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油原應每公升各調漲0.3元及0.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收0.3元及0.9元。

中油表示，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升再各吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油各共吸收0.6元及1.2元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.3元及0.4元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲鄰近國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的0.6元及1.2元都由中油吸收，累計今年到1月底止，中油共吸收約5.96億元。（編輯：楊蘭軒）1120212