浮洲合宜出租宅釋出130戶 3/10前可線上登記申請

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北14日電）營建署今天說，板橋浮洲合宜出租住宅在10日共釋出130戶，包含34戶2房型與96戶3房型的住宅類型，符合申請資格的民眾可在3月10日前採線上網站登記進行申請，3月15日將公開電腦抽籤。

營建署透過新聞稿指出，這次出租作業是由日勝生活科技股份有限公司辦理，採取線上網站登記（http://www.perfectlife.com.tw/index ）或撥打租賃服務中心服務專線（02）2968-3698洽詢，並請在申請截止日前以書面檢送申請切結事項等資料文件，親送到板橋浮洲合宜住宅租賃服務中心，經現場人員審查與檢視後，符合申請資格者，將在3月15日進行公開電腦抽籤作業。

營建署表示，如果符合住宅法第4條規定的經濟或社會弱勢身分者，優先戶每坪租金新台幣437元，目前2房型的月租金約9974元到1萬357元不等，3房型（含以上）的月租金約1萬8217元到2萬4215元不等。

營建署說，一般戶每坪租金547元，2房型的月租金約1萬2485元到1萬2964元不等，3房型（含以上）的月租金約2萬2803元到3萬560元不等；管理費每坪60元另計。

營建署表示，板橋浮洲合宜出租住宅各房型都附有對講機、衛浴、廚具、烘碗機及瓦斯爐等基本設備，網站上提供3D環景可查看。

營建署說，鼓勵18歲以上，並符合在新北市、台北市、基隆市及桃園市都沒有自有住宅，家庭所得未超過新台幣132萬元且平均每人每月所得未超過5萬5300（含）元整等申租條件的民眾能把握機會，提出申請。（編輯：趙蔚蘭）1120214