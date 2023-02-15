85歲翁重度三尖瓣膜逆流病危 導管修補第2天出院

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）85歲林先生近年檢查發現重度三尖瓣膜逆流，平日門診藥物追蹤控制，不料今年農曆年間，因瓣膜嚴重逆流所導致的心臟衰竭緊急住院治療，經導管修補救命，術後第2天就康復出院。

台北榮民總醫院心臟血管外科主治醫師許喬博今天在記者會中表示，三尖瓣膜是位於右心房與右心室之間的閘門，健康狀況應可正常開合和關閉，但隨著心律不整等疾病造成心房、心室擴大，就有可能導致三尖瓣無法正常關閉，導致三尖瓣膜逆流。

中度以上的三尖瓣膜逆流盛行率約為3%至4%，但在70歲以上高齡族群盛行率則上升到5%至6%。三尖瓣膜逆流的病因可分為原發性及次發性，約1成病患屬原發性，是三尖瓣膜本身的問題，其餘都是次發性，通常是指瓣膜之外的原因造成，如二尖瓣膜的問題或心律不整所造成。

輕微三尖瓣膜逆流在超音波下很常見，考慮手術風險，三尖瓣膜逆流治療，重度逆流才採取手術。但許喬博說，早期重度三尖瓣膜逆流以喘和腳腫為主，容易受利尿劑控制，導致病患忽略嚴重性，未及時接受手術治療，一但拖到心臟功能衰竭，屆時雖然開心手術是標準治療，但風險相對提升。

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根據美國資料，三尖瓣膜逆流手術死亡率約10%，甚至更高。林先生罹患心房顫動疾病，19年前因心血管堵塞，接受過開心繞道手術，北榮團隊考量林先生高齡、有多重慢性疾病，再次開心手術風險高，建議無手術傷口、風險低、恢復快的「經導管三尖瓣膜修補手術」。

北榮心臟內科主治醫師宋思賢說明，經導管三尖瓣膜修補技術全程不需使用體外循環心肺機，不需停止心臟，也沒有傷口，對高齡、高開刀風險病患更安全，據研究發現，7成病患術後1年可維持中度以下三尖瓣逆流。林先生術後在加護病房觀察1天就可下床，第2天即出院，恢復正常生活。（編輯：張雅淨）1120215