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台東海邊不到百人三和國小 奪機器人大賽3大獎

2023/2/15 17:20（2/15 18:28 更新）
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台東縣三和國小以當地定置漁網和養蝦產業為發想，參加「2022-2023 FIRST機器人大賽台灣選拔賽」，奪下3大獎。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月15日
台東縣三和國小以當地定置漁網和養蝦產業為發想，參加「2022-2023 FIRST機器人大賽台灣選拔賽」，奪下3大獎。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月15日
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（中央社記者盧太城台東縣15日電）位於太平洋海邊的台東三和國小，以當地定置漁網和養蝦產業為發想，參加「2022-2023 FIRST機器人大賽台灣選拔賽」奪下3大獎，創台東偏鄉學校紀錄。

2月11、12日由國立科學工藝博物館和台灣玉山機器人協會共同主辦的「2022-2023 FIRST機器人大賽台灣選拔賽」，太麻里鄉三和國小以「太麻里AI綠能海獵人」榮獲FLL Challenge核心價值獎、「三和蝦世界」獲FLL Explore新創策略獎及「三和漁場-連連有『漁』」獲FLL Explore團隊合作模型獎3大獎。

三和走讀學堂實驗小學校長張國華今天告訴媒體，「太麻里AI綠能海獵人」是推動PBL（問題導向學習）科技跨域「STREAM走讀適性探究」課程，以家鄉的「三和定置網漁場」為發想，設計「鰹仔罾（定置漁網）綠能海獵人」專題。

由陳君涵、李書瑜老師指導，高年級學生組成團隊，在賽前一學期就陸續走訪東興水力發電廠、達魯瑪克綠能電力公司，甚至前往恆春的南部電力展示館，實際探索大型的風力發電、太陽能及核電。

參訪回來後便以生活中常見的三和定置網漁場為發想，以實際行動探索，學生利用以再生能源為動能的無人機概念設計空中的綠能海獵人，可以執行觀察海面、拖回漁網等任務，水下綠能海獵人則以幾乎零碳排放的氫為動能，可以辨識保育類及幼魚，抓到後會放生，與定置網漁場達到共榮。

台東縣長饒慶鈴今天透過新聞稿肯定學童表現，並期許未來運用所學科技知識，解決在地問題。她說，期待三和走讀學堂STREAM School孩子，能夠認識家鄉的土地，看見家鄉的困境，更能學以致用，在未來回到家鄉，運用所學到科技知識與能力，協助解決在地問題。

台東縣政府教育處長林政宏表示，「2022-2023 FIRST機器人大賽台灣選拔賽」以「能源」為主軸，主題是「SuperPowered超能世代」，三和走讀學堂實驗小學是台東縣唯一參賽隊伍，為台東縣得3大獎項，實屬不易，創下全國及縣內偏鄉學校紀錄。

三和走讀學堂實驗小學位於太麻里鄉太平洋海邊，緊鄰南迴公路，村內有三和定置漁網和養蝦人家，目前包含幼兒園有64名學生。（編輯：郭諭儒）1120215

#台東縣
#三和走讀學堂實驗小學
#陳君涵
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