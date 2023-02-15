103天的奇蹟 人生馬拉松從「心」出發

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）52歲黃先生跑馬拉松，起跑不到2公里突然倒地，失去生命跡象，救護人員緊急進行心肺復甦術（CPR），轉送花蓮慈濟醫院搶救，心肌梗塞的黃先生經歷103天住院治療，順利出院。

花蓮慈濟醫院醫療團隊今天為黃先生送上蛋糕祝福重獲新生，分享他從「心」出發的喜悅。

花蓮慈濟醫院副院長王志鴻表示，過去花蓮縣的心肌梗塞救回率曾為全台灣倒數第二名，在消防與醫療的合作下，去年上升到全台第二名，感謝所有的醫療團隊，一起努力守護生命。院長林欣榮說，花蓮雖地處偏遠，但救命不用盤山過嶺，花蓮慈濟醫院的醫療團隊可以救心、救命，讓病人能醒、能走。

2022年10月22日黃先生參加太平洋縱谷馬拉松，從他倒下到達花蓮慈濟醫院前，急救至少有90分鐘，在心臟內外科團隊合力以心導管手術、放置葉克膜的搶救下，終於挽回他的生命。

心臟內科醫師朱新凱表示，心臟中最重要的3條冠狀動脈中，黃先生的2條主要動脈皆100%阻塞，而第3條也有50%阻塞，好在到院前，黃先生很幸運，有專業的救護人員在現場及時給予黃先生高品質的CPR，大大增加他甦醒的機率。

「希望可以趕快把他救回來。」當時在馬拉松急救總站的急診室護理師田于婷也分享急救狀況，她說，與醫師到場時，雖然黃先生有短暫恢復心跳，但過沒多久又失去心跳，後續繼續搶救並嘗試插管以及給予腎上腺素等，當時只想著趕快救回他，希望他能成功度過難關。

轉往加護病房觀察，一住就83天，前後經歷裝了3次葉克膜、腸胃及鼻腔黏膜出血、肺部黏膜受損、血胸、感染以及多重器官衰竭需洗腎近2個月等多次的危急時刻，其中最驚險的一次是因為成人呼吸窘迫症，必須第3次為黃先生裝上葉克膜。

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心臟外科醫師黃迺偉表示，當時黃先生肺部感染、容易出血，有可能葉克膜一裝上去引起腦出血中風，但是沒有葉克膜支持，加上感染導致血氧變差，當下狀況很棘手，在家屬與團隊不放棄的搶救下，黃先生終於挺過這「長期抗戰」還復原得這麼好，很為他感到開心。黃迺偉說：「黃先生是我第一次遇到裝三次葉克膜，還康復出院的病人，可見他的生命力真的很堅強。」

經過103天的住院治療，超過10個科別攜手守護黃先生的生命，黃先生說，過程真的很累、很辛苦，也曾想過放棄，沒想到醫療團隊、妻子、家人比他還積極、比他還認真督促他復健，很感謝過程中醫療團隊帶給他很多的信心與鼓勵，讓他能重新站起，不僅能走路了，現在還重返工作崗位，他也發願今年還要再回來跑太平洋縱谷馬拉松。（編輯：黃世雅）1120215