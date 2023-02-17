台南YouBike 2.0系統 2/23提前啟用77站點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市政府17日宣布，取代台南公共自行車T-Bike系統的微笑單車YouBike 2.0系統，將提前於2月23日啟用，先行開放77站點；待YouBike 2.0上線後，再逐步拆除T-Bike。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市政府今天宣布，取代台南公共自行車T-Bike系統的微笑單車YouBike 2.0系統，將提前於2月23日啟用，先行開放77站點，3月1日起再陸續開放8站點，預定113年底完成500站點。

台南市自建公共自行車T-Bike系統改由微笑單車YouBike 2.0系統接手，原訂今年3月啟用，但因建置工程進度超前，市府決定2月23日先行啟用T-Bike站點或鄰近替代站點、新設站點等共77站點，3月1日起再陸續開放8站點。

不過，因涉及站點位置及腹地大小，有些地方還可看到YouBike 2.0和T-Bike並存，台南市政府交通局人員說，待YouBike 2.0上線啟用，再逐步拆除T-Bike。

交通局初步規劃，YouBike 2.0提前啟用，市府將提供嘗鮮體驗，今年底前30分鐘免費，持市民卡的市民前30分鐘免費，更享受續租半價優惠。

交通局發布新聞稿指出，YouBike 2.0計費方式是前4小時每30分鐘新台幣10元，第4小時至8小時每30分鐘20元，超過8小時每30分鐘40元。

交通局表示，目前已建置完成、且在第一波上線的YouBike 2.0站點有77處，全位於原有T-Bike的行政區，依原T-Bike站點所在位置不同，包括原地轉換成YouBike 2.0的52處，替代站9處及串聯路網先行增置新站16處。施工中及進行系統測試的8站點，3月1日起陸續上線。

目前，交通局已在「運轉交通好台南」臉書（facebook）粉絲專頁公布85站點，未來將持續辦理新站選址作業，逐步擴大台南市公共自行車服務區域。

交通局預定民國112年底提供300站點、6000鎖孔（柱）及3824輛自行車，113年底完成500站點、1萬鎖孔（柱）及5000輛自行車建置規模。（編輯：謝雅竹）1120217