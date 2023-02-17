營造業占死亡職災案例近半 第三方稽核助提升安全

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（中央社記者曾以寧台北17日電）民國110年勞動檢查年報統計顯示，營造業死亡職災人數約占全產業49%。勞動部今天表示，若能在臨時構造物管理措施上輔以第三方稽核制度，可避免不當設計或不安全施工。

勞動部今天透過新聞稿指出，110年勞動檢查年報統計顯示，營造業發生重大職業災害比率偏高，死亡人數占全產業約49%；其中施工架、模板支撐、擋土支撐及工作平台等臨時構造物是造成災害發生主要媒介物，且案例顯示，設計階段未適當考量施工時可能風險、未適當設計及配置等，都是造成災害的主因。

勞動部勞動及職業安全衛生研究所整合歷年營造安全相關研究成果，發現若能在現有臨時構造物的管理措施上輔以第三方稽核制度，優先針對施工架及模板支撐等臨時構造物的設計與施工進行稽核管理，可以有效避免因認知錯誤、專業技術不足導致的不當設計或不安全的施工行為。

制度整合工安協會、勞動學會、技師公會等技術團體，組成第三方稽核團隊，著重源頭管理與重點安全事項檢核，從設計階段起，確認設計圖說及設計載重，現場實地稽核是否按圖施作，及取樣實測施工架等構件性能是否符合設計需求等，以確認所有的構件都發揮應有效果。

第三方稽核團體確認安全性並給予建議後，事業單位除針對檢討部分進行改善，並可依建議內容，自主改善其他工區，全面提升施作安全，落實自主管理、提升自身能力。

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勞動部邀請勞動檢查機構、工程主辦機關、設計監造單位、營造業者及施工架與模板支撐相關廠商，就營造業臨時構造物第三方稽核制度進行討論並實地操作，參與成員對第三方稽核嚴謹性評價相當高，認為能有效引導廠商改善工地缺失並提升施工安全，也有少數業者已開始自主推動。

此外，勞安所編撰「臨時構造物第三方稽核指引」供事業單位參考使用，藉由強化源頭管理機制、事業單位自主安全管理，提升臨時構造物安全及預防職業災害。（編輯：唐聲揚）1120217