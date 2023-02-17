國際郵輪復甦力道較晚 112年起陸續返回台灣市場

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（中央社記者余曉涵台北17日電）台灣的郵輪市場在COVID-19疫情前是亞洲第2名，但受疫情影響，國際郵輪暫停來台，即使邊境開放後復甦力道也較慢，直到今年3月起，國際郵輪陸續返回台灣市場。

根據國際郵輪協會數據，2009至2018年，全球郵輪旅客人次從1780萬增加至2820萬，又以亞洲市場為成長趨動力所在，其中台灣更是亞洲的第二大客源市場，不過隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，郵輪復甦速度較為緩慢，即使邊境在去年10月開放，仍遲遲未有國際郵輪來台。

不過看好台灣郵輪市場，郵輪業者今年起陸續返回台灣市場，根據台灣港務公司郵輪預報表，3月起將陸續有荷美郵輪的威士特丹號、麗晶七海郵輪的七海探索者、龐洛郵輪的蘇麗娜號、歌詩達的莎倫娜號等陸續以台灣為掛靠港或母港的形式來台。

其中龐洛郵輪整年只有規劃1個航次，預計3月24日從基隆出發，前往日本大阪，途中將停靠不少日本南方小島，以探險為主題，主打高端旅遊，相關行程也已經銷售一空。

歌詩達郵輪則是預計在6月重返台灣市場，歌詩達郵輪表示，今年共規劃30個航次，推出3到7天的郵輪假期，其中6月率先有6個航次停靠韓國釜山、束草、浦項港口，其餘24個航次會在7月至9月期間在台灣營運由基隆港出發，以台灣及韓國旅客最愛的日本為主力，前往佐世保、鹿兒島、小樽、函館、那霸、宮古島和石垣島。

公主遊輪方面，雖然根據郵輪預報表在5月會有來台掛靠，但公主遊輪去年接受媒體訪問時已經坦言因時間來不及等因素，今年在台灣不會有航程。

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至於郵輪行程內容、價格與疫情前是否有差別，雄獅旅遊表示，價格方面在疫情前後並沒有差別，雖然整體油價及人力成本都在上漲，但業者都有吸收相關成本，且業者也看好台灣市場有機會超過中國市場，成為亞洲第一大客源市場。

行程方面，雄獅旅遊表示，因應疫情，上船旅客的醫療規格、清潔規格等都比疫情前還要高，主要旅遊地仍以日本及韓國為主，尤其7月及8月暑假時段，日韓6天行程最受到旅客歡迎，客群以親子家庭為主。（編輯：管中維）1120217