中油平穩雙機制持續啟動 20日起汽柴油降1角

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（中央社記者曾智怡台北19日電）中油持續啟動雙重平穩機制，明天凌晨零時起汽、柴油各調降新台幣0.1元；以發油量最大的95無鉛汽油為例，調降後每公升價格為30.6元。

參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升27.4元。

中油表示，本週受俄國宣布3月起每日減產50萬桶原油及石油輸出國家組織（OPEC）上調全球石油需求預估等因素影響，導致國際油價上漲；本週浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價上漲1.97美元，新台幣兌美元匯率貶值0.231元，國內油價依公式計算漲幅為2.56%。

按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油原應每公升各調漲1.2元及1.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.1元及1.7元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升再各吸收0.2元。

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中油指出，雙重平穩機制啟動，汽、柴油各共吸收1.3元及1.9元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.1元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲鄰近國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的1.3及1.9元均由台灣中油吸收，累計112年至1月底止，共吸收約5.96億元。（編輯：潘羿菁）1120219