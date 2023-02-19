本土疫情降幅縮 燈會、開學群聚不排除造成波動

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）COVID-19疫情穩定下降，但今天新增病例數減幅縮小。指揮中心發言人羅一鈞說，近期有燈會、開學季，較多人潮聚集，不排除造成趨勢波動，國內這一波疫情仍有望再探低。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心公布，新增1萬5747例本土個案，較上週日（12日）減少1155例、約6.8%；另外，境外移入增130例。

羅一鈞接受媒體聯訪時表示，本土疫情降幅縮小，除了可能因下降趨勢接近臨界值以外，近期陸續有燈會等大型活動，再加上恰逢開學週，增加群聚風險，不排除對疫情產生波動影響。

指揮中心統計，本土病例以週研判計算，112年第7週、2月12日至18日新增11萬4505例，與第6週、2月5日至11日13萬8471例相比，下降17.3%。羅一鈞說，預期2月底至3月疫情都會處於相對低點，明天起室內口罩鬆綁，再加上228連假將至，趨勢仍待觀察。

今天確診個案新增中重症175例（中症126例、重症49例），68人死亡，其中一例為境外移入個案，死亡個案年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，63例具慢性病史、45例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

一例較年輕死亡個案為40多歲男性，有心臟病及糖尿病史，曾接種3劑疫苗，去年10月25日因發燒、咳嗽、呼吸困難至急診，檢查有肺炎住院，10月31日PCR陽性確診，有呼吸窘迫，轉入加護病房，後續因多重併發症持續住院，今年1月30日病況惡化不幸過世，死因為COVID-19。

台大公衛教授詹長權昨天在臉書指出，COVID-19死亡個案之中，未接種疫苗長者的占比高。羅一鈞說，接種疫苗是未來防疫重點，尤其1劑疫苗都沒有施打的長者是重中之重，已提出今年多接種1劑疫苗策略規劃，待衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論確認，將正式公布實施。

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羅一鈞說，國內提供藥物等醫療系統皆建置完整，可近性大幅提升，全球COVID-19致死率平均值為1%，亞太國家數據相比差不多，台灣為0.17%，和澳洲相近，日本為0.22%，韓國、紐西蘭、新加坡數據比台灣好，但些微差異和通報死亡定義差異有關，國內致死率是進一步解封重要關鍵。

根據指揮中心統計，去年1月1日至今年2月18日，本土輕症、無症狀個案累計979萬4429例、占99.52%，中症累計2萬7354例、占0.28%，重症累計1萬9540例、占0.20%，其中死亡累計1萬6659人。（編輯：管中維）1120219