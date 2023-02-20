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酷航新增9架E190-E2客機 最快2024年交機

2023/2/20 17:17
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（中央社記者余曉涵台北20日電）廉價航空公司酷航今天宣布，與飛機租賃商Azorra簽署意向書，將新增9架E190-E2客機，最快明年起陸續交機，預計將執行5小時內的中短程航班。

廉價航空公司酷航今天發布新聞稿表示，與飛機租賃商Azorra簽署意向書，將新增9架巴西航空工業公司（Embraer）E190-E2客機以逐步實現航網成長策略，第1架客機計畫將於2024年交機，而其餘8架將在2025年底前逐步引進。

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酷航指出，E190-E2客機為單一艙等配置具有112席座位，並可執行5小時內的中短程航班，引進E190-E2將對目前僅有空中巴士A320系列和波音787的酷航機隊有非常大助益，可為新加坡以外較小及非都市型目的地航線提供服務。

酷航執行長湯康莊（Leslie Thng）表示，酷航引進9架E190-E2客機，將讓機隊得以持續強化，新機型的引進確保酷航透過強化區域內目的地連結所帶來的成長做好準備，也將扮演新加坡發展成為交通樞紐的關鍵力量。（編輯：陳仁華）1120220

#酷航機隊
#E190-E2客機
#Azorra
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