中捷藍線綜規通過交通部審查 中市爭取政院核定

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（中央社記者蘇木春台中20日電）台中捷運藍線綜合規劃今天通過交通部審查，中市府依據委員建議修正後，即可轉呈行政院審查，進入行政院審查階段；市府表示，將積極爭取政院核定，加速捷運藍線建設。

台中捷運藍線去年9月通過環境影響評估大會審查後，交通部於同年11月召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」，邀集外部委員共同審查台中市政府呈報的「台中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫綜合規劃報告」，但會中決議綜合規劃未通過，要求補充修正。

台中市政府今天發布新聞稿表示，交通部今天再召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」會議，會中經交通部審查通過，市府依據委員建議修正後，即可轉呈行政院審查，進入行政院審查階段。

中市府交通局長葉昭甫表示，此次已依前次委員會所提意見，針對經費分攤權責歸屬、運量預測、機廠選址、都市計畫配合調整、過軌及共用機廠、轉乘及車站周邊人行動線規劃等議題進行補充說明。

葉昭甫指出，今天由台中市副市長黃國榮率領市府團隊出席審查會議，經會議主席交通部次長胡湘麟與各委員提問及市府答覆後，同意規劃內容具可行性，且經費組成及中央與地方分攤方式尚屬合理，後續待市府依據委員建議修正後，將由交通部提報行政院核定。

葉昭甫說明，目前捷運藍線都市計畫變更案已於今年1月9日進入公開展覽等程序，而綜合規劃報告再於今天由交通部審查通過，將進入行政院審查階段，市府積極爭取行政院核定，加速捷運藍線建設。

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交通局表示，為縮短藍線計畫時程，市府於去年12月啟動藍線基本設計作業及專案管理，待綜合規劃行政院核定後，基本設計也可同步到位，無縫接軌進行下一步細部設計，再進入實際施工，節省後續工程作業時間。

台中市第一條捷運綠線已投入營運，捷運藍線經行政院核列為前瞻基礎建設計畫，路線全長約24.78公里，並設置20座車站，以及1座機廠，規劃西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至台糖生態園區，沿途經過各大醫院、學校、觀光景點、政經中心。（編輯：陳仁華）1120220