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北台灣整天偏冷 大台北山區降雨明顯

2023/2/21 08:19
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（中央社台北21日電）中央氣象局預報，今天受大陸冷氣團影響，北台灣整天偏冷，而其他地方早晚冷，白天溫暖；水氣與昨天相比稍增多，桃園以北降雨機率增加，其中基隆北海岸、大台北山區降雨較明顯，整日為陰雨的天氣。

氣象局說明，今天天氣與昨天很類似，受大陸冷氣團影響，北台灣整天偏冷，而其他地方早晚冷，白天溫暖；清晨低溫在台南以北及宜蘭為13到15度，花東及高屏為16、17度，到白天北台灣高溫仍只有15度上下，花蓮雲量較多為18、19度，而其他地方則較溫暖可以來到20至23度，高屏地區還會再更高一些。

水氣與昨天相比稍增多，除了東半部之外，桃園以北降雨機率增加，其中基隆北海岸、大台北山區降雨較明顯，整日為陰雨的天氣，而新竹以南仍然為多雲到晴，可以見到陽光。

另外，東北風明顯偏強，桃園至台南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，浪高可以來到4至6公尺，且基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全，行車用路也慎防瞬間強風，懸掛物須加強固定。（編輯：陳政偉）1120221

#中央氣象局
#大陸冷氣團
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