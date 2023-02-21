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交通部通過中捷藍線綜合規劃 盧秀燕盼中央速核定

2023/2/21 12:05（2/21 12:36 更新）
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台中捷運藍線綜合規劃20日通過交通部審查；台中市長盧秀燕（前）21日接受媒體聯訪時表示，期待行政院長陳建仁盡速予以核定，成為陳建仁對中部地區第一個政績。中央社記者郝雪卿攝 112年2月21日
台中捷運藍線綜合規劃20日通過交通部審查；台中市長盧秀燕（前）21日接受媒體聯訪時表示，期待行政院長陳建仁盡速予以核定，成為陳建仁對中部地區第一個政績。中央社記者郝雪卿攝 112年2月21日
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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中捷運藍線綜合規劃昨天通過交通部審查，台中市長盧秀燕今天表示，市府為藍線奮鬥多年，現在剩最後一哩路，期待行政院長陳建仁儘速予以核定，成為在中部地區第1個政績。

台中捷運藍線綜合規劃昨天通過交通部審查，帶隊北上簡報的台中市副市長黃國榮說，市府將依據審查委員建議修正後，即可進入行政院審查階段。

台中市政府上午召開市政會議，盧秀燕會前接受媒體聯訪時表示，感謝交通部釋出善意通過中捷藍線綜合規劃，市府為中捷藍線奮鬥多年，現在剩最後一哩路。由於全案後續須報行政院，她有信心陳建仁會盡速予以核定，也期待會在短期內宣布好消息，讓市府進行後續作業。

盧秀燕認為，她為中捷藍線奔走多年，先前第1次參加行政院會時提出中捷藍線計畫，就感受到陳建仁與行政院副院長鄭文燦釋出的善意，因此她對於中捷藍線審核通過具有信心。

盧秀燕指出，全案仍須報行政院核定後，市府才能進行土地徵收、管線工程、交通號誌遷移等相關作業，後續還有招標、發包、開工等，期待陳建仁短期內宣布好消息，也能成為陳建仁對中部地區第1個政績。

交通局長葉昭甫表示，配合111年11月1日交通部審查意見，調整採111年物價基準檢討計畫經費，調整後台中捷運藍線計畫總經費1615.14億元。

另因應112年台中市財力級次由第3級變更為第2等級，葉昭甫說，依據計畫自償率為34.36%後，捷運藍線整體經費1615.14億元中，中央分擔675.59億元，地方分擔939.55億元（含用地費135.4億元）。（編輯：謝雅竹）1120221

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