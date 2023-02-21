大型車裝語音式轉彎、倒車警報 交通部允研議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北21日電）近期外界反映大型車輛可否安裝語音式的轉彎及倒車警報裝置議題。交通部今天回應，將參考國際規範並邀業者進一步研究。

交通部發布新聞稿指出，現行大型車輛依規定應裝設轉彎及倒車警報裝置，透過國際間相同使用的間歇式聲響可跨語言隔閡，以提醒用路人注意車輛行車動態。

不過，近期外界反映大型車輛可否安裝語音式的轉彎及倒車警報裝置議題相關意見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通部表示，將針對語音式的廣播警示的有效性，及在各種都市可能背景噪音下，如何保持語音警示明確清楚等課題，參考國際規範並會同財團法人車輛安全審驗中心及公路總局邀集相關車輛、客貨運業者公會進一步研究。

交通部指出，因路口附近是交通繁忙且極易發生車禍事的區域，大型車輛使用蜂鳴器，提醒其他駕駛人及行人注意轉彎及倒車的動態，對於提升行車安全、降低事故率有助益，目前要求國內大型車輛應裝設轉彎及倒車警報裝置，聲響應為間歇式，間歇頻率同方向燈。（編輯：李亨山）1120221