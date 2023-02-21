228連假省道以旅遊車潮為主 6大地雷路段出爐

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（中央社記者余曉涵台北21日電）228連假4天吸引民眾出門旅遊，公路總局預估6大塞車地雷路段，包含台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、台1線水底寮到楓港路段、台61線鳳鼻到香山路段、竹南路段及中彰大橋路段。

交通部公路總局今天表示，228連續假期從2月25日起至2月28日，預估主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮。

公路總局預估，2月24日下午至2月25日上午將有返鄉及出遊的中長途車潮，返回工作地車潮尖峰落在2月27日下午起至2月28日全天。

有關省道主要幹道易壅塞的路段及時段，包含台9線蘇花路廊南向2月25日上午7時到下午1時、北向2月28日下午1時到晚間11時；台9線南迴公路往屏東2月27日下午3時到晚間7時；台1線水底寮到楓港路段南向2月25日中午12時到下午5時、北向2月26日下午4時到晚間6時、2月27日下午5時到晚間9時及2月28日下午3時到5時。

台61線鳳鼻到香山路段為南向2月24日下午5時到晚間7時、2月25日上午9時到下午2時及2月26日上午9時到下午2時；北向2月24日下午5時到晚間9時、2月25日上午10時到下午1時、2月26日下午3時到晚間9時及2月27日下午3時到晚間9時。

台61線竹南路段南向2月25日上午10時到下午1時、北向2月27日下午3時到晚間9時及2月28日下午3時到晚間9時；台61線中彰大橋路段南向2月25日上午10時到下午1時；北向2月27日下午3時到晚間6時及2月28日下午4時到晚間6時。

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公路總局指出，台9線蘇花路廊將實施時段性禁行21噸以上大貨車（含砂石車）及大客車優先行駛措施（含蘇澳地區分流措施、蘇花改路段開放大客車通行路肩，及崇德路段大客車優先道等）；台9線南迴公路瓶頸路段則實施2車道縮減為1車道漸變措施，以維持車流順暢。

台61線西濱快速公路針對鳳鼻到香山路段及竹南路段，已分別規劃2處及6處平交路口封閉措施，並配合高速公路局於2月27、28日每日上午12時到晚間9時封閉西濱交流道北上入口匝道，導引用路人依指標行駛台61線北上至香山交流道銜接國道3號。（編輯：陳清芳）1120221