黃美金獲本土語言終身奉獻獎 蔡安理用台語講天文學

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教育部21日下午在台北舉行推展本土語言傑出貢獻獎頒獎典禮，台灣師範大學退休教授黃美金（右）榮獲「終身奉獻獎」殊榮，由教育部長潘文忠（左）頒發獎座。中央社記者陳至中攝 112年2月21日

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（中央社記者陳至中台北21日電）教育部今天頒發「推展本土語言傑出貢獻獎」，台師大退休教授黃美金致力族語研究30餘年，獲得「終身奉獻獎」殊榮；中央大學天文所博士後研究員蔡安理在台師大開設「台語天文學」課程，獲頒個人獎。

黃美金並非原住民，本來研究重點放在華語及英語教學，但在美國取得語言學博士學位後，指導教授建議她，回台後不用再研究華語，因為華語不會死，應好好研究正在消失中的原住民族語言。

黃美金返台任教於台師大，先是深入苗栗縣泰安鄉進行田野調查，從此愛上族語，全心投入族語復振之路；她認為要延續本土語的生命，不能只在教室中學習，更要在家裡、路上說出口，讓語言存活在日常生活之中。

黃美金發表得獎感言，認為這個獎項屬於所有一同研究族語結構、撰寫3套族語叢書，以及協助保存語料和音檔的語言學家們；她並說，雖然族語復振已慢慢步入軌道，但尚未完全落實，族語雖成為國家語言，但使用的環境並未顯著增加，部落長者卻不斷凋零，許多珍貴的語言與文化資產正逐漸消失。

中央大學天文所博士後研究員蔡安理今天獲頒個人獎項，她從2020年12月開始，每天用台語翻譯一篇美國國家航空暨太空總署（NASA）的科普文章，推出「逐工一幅天文圖」，至今已翻譯了700多篇；她也製作不同類型的台語天文節目，並於台灣師範大學開設「台語天文學」課程。

蔡安理指出，翻譯最困難的是描述、解釋天文學現象，必須建立台語科學學術詞彙，許多事情都須「開疆闢土」，但她認為，生活、藝術、文學、音樂都可以用母語表達，唯獨碰到科學專業就不行，這不是一種正常的語言現象。

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蔡安理發表得獎感言謙虛表示，爸媽從小和她講台語，前輩們努力整合台語書寫系統，加上許多學者的協助，她才有辦法用台語翻譯天文學，進而開課訓練學生用台語講科學；她說，今天得到的應是一個團體獎，因個人只占了小小一部份。

教育部長潘文忠致詞指出，所有得獎者都經過長久打拚，為母語保存用盡心力；他並說，國家語言發展法的立法是一項重要里程碑，政府也持續投入經費，並將本土語言列入中小學課程，希望「說我們的話」成為台灣的主流價值。（編輯：陳仁華）1120221