桃園3月起擴大肺癌篩檢 預估2萬5千人受益

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（中央社記者葉臻桃園23日電）桃園市3月起將擴大肺癌篩檢服務，提供有4大類危險因子的40歲以上市民免費篩檢，預估將有2萬5000人受益。桃園市長張善政表示，盼透過篩檢讓市民免除憂慮。

桃園市政府今天下午舉辦「桃園市擴大肺癌篩檢」啟動記者會，邀集16家醫院代表共同簽約。桃園市政府衛生局表示，將從3月1日起提供免費服務，補助對象共4大類，涵蓋範圍全國第一。

張善政記者會後接受媒體聯訪表示，桃園市每年因肺腺癌死亡的市民逾700人，刻板印象認為老菸槍才會有肺癌風險，但事實上生活環境也會影響，此外，東方女性因為基因關係，罹患肺腺癌的比例也比男性高，希望透過篩檢，讓市民能免除憂慮。

衛生局表示，國民健康署自去年7月1日起推動肺癌早期偵測計畫，針對重度吸菸者或具肺癌家族史等高風險族群，提供每2年1次低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢；從去年7月至今年1月，桃園市8家醫院共篩檢1953案，有16案確診肺癌，其中的13案是早期個案。

衛生局說，經分析肺癌風險、召開專家諮詢會議等評估過程，今年首先針對設籍桃園、40歲以上，具有菸品暴露、相關疾病史或家族史、職業暴露、空汙及油煙等4大類危險因子的市民，提供LDCT肺癌篩檢服務，每3年篩檢1次。

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涵蓋對象包括重度吸菸者，列冊工業區及廟宇、殯葬管理所工作10年以上者，以及四大觀光夜市範圍內攤販及商家且暴露油煙10年以上實際從業人員，和警、消、環保外勤工作與列冊殯葬管理所工作10年以上等；細節以衛生局公告為準。

衛生局也說，符合資格的民眾可從3月1日起至衛生局線上預約平台提出申請，經衛生局審查後，約3個工作天會通知審核結果，審核通過則可透過線上預約篩檢；詳細資訊可至桃園市政府衛生局網站查詢，或撥打LDCT諮詢服務專線（03-334-0345）。（編輯：龍柏安）1120223