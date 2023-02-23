鼓勵老農釋地出租擴大耕作 6月起可繼續加保

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）為讓老農願意釋出農地，出租給實際從農者活用農地。農委會今天表示，根據修正通過的「農民健康保險條例」第7條規定，6月1日起，放寬全部自有農地釋出者仍得以繼續加保。

行政院農業委員會今天發布新聞指出，立法院會1月10日三讀通過修正「農民健康保險條例」部分條文，2月8日總統府公告，2月10日生效；不過條文規定施行日期須經行政院核定，雖然行政院今天才核定，但相關修正內容仍回溯至2月10日起生效。

農委會輔導處表示，又為配合保險人資訊系統調整及相關子法訂定，這次農保條例修正內容分3階段施行。

首先是攸關農民給付權益部分，包含「農民健康保險條例」第11、15及25條，自民國112年2月10日施行，即2月10日起，農保月投保金額調高1倍為新台幣2萬400元，2月10日以後死亡的被保險人，農保喪葬津貼加倍，由15萬3000元增為30萬6000元。

至於農保生育給付標準由2個月修正為3個月，被保險人或其配偶2月10日以後分娩或早產，生育給付金額由2萬400元提高3倍為6萬1200元。

農民自2月10日以後發生職災事故，農民職災保險的傷病給付增加1倍為每天476元；農民職災保險喪葬津貼也由30萬6000元加倍為61萬2000元。

第二階段從112年6月1日起施行，根據此條例第7條規定，放寬全部自有農地釋出者仍得以繼續加保。

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輔導處說明，由於老農擔心農地全部租給別人耕作，將變成非實際耕作者，不能請領身心障礙給付、生育及喪葬津貼，因此不願意租給他人耕作而荒廢農地，准予其加保，可符合請領要件，有利於農地活用。但因資格條件需增訂子法，考量作業期程，所以6月起施行。

第三階段上路的新制則是規定112年底新投保農保者，視為一併申請參加農民職災保險，以強化農民的社會保險權益。目前想參加農民職業災害保險者，仍可自願申請參加，權益不受影響。至於施行期程放在今年底，是為了配合保費收繳期程及保險人納保作業系統調整。（編輯：戴光育）1120223