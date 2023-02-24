資收老婦卡平交道 彰泰國中3學生及時伸援

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一名老婦日前推著資收物行經彰化市長順街平交道，物品突然掉落鐵軌，彰泰國中3名學生和另名女子趕緊上前幫忙撿拾並攙扶老婦離開，避免危險發生，台鐵局及警方代表24日特別到校頒贈感謝狀與紀念品給學生。（台鐵局提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 112年2月24日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣24日電）一名老婦20日下午推著資收物行經彰化市長順街平交道，物品突掉落鐵軌，彰泰國中3名女學生和另名女子趕緊幫忙撿拾、攙扶老婦離開，30秒後火車駛過。台鐵今天向學生致謝。

彰化縣立彰泰國中三年級王姓、黃姓學生國二王姓學生20日下午協助從事資源回收的高齡老婦脫困，解除一場重大危機，交通部台灣鐵路管理局彰化站長王河傑與鐵路警察局代表今天到學校頒贈感謝狀與紀念品表揚善舉。

台鐵局發布新聞稿表示，學生見義勇為及時伸援受困婦人，避免憾事發生，熱心、勇敢精神可嘉，事後師長、親友嘉許皆低調、謙虛說「只是做應當的事」，台鐵局尊重學生低調意願，在校長江永泰、教務處主任、家長會陪同下，致贈台鐵鳴日號腕錶、套票、感謝狀，除以這些孩子為榮，也呼籲大眾更重視平交道安全。

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彰泰國中校長江永泰接受中央社記者訪問說，平時教導學生與人為善，品格展現在生活中，很開心看到學生「自然地幫助人」，今天升旗典禮公開表揚，肯定學生落實素養及生活常規。

當時老婦推著資收物通過平交道，紙箱、瓶罐等物品掉落鐵軌，3名學生見狀上前幫忙，另名女子也跑來協助拉動推車，當時平交道警鈴聲大響，柵欄橫桿也逐漸放下，眾人脫離平交道後約30秒火車駛過，過程被拍下。（編輯：郭諭儒）1120224