原住民族語言能力認證 優級24人倍增

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）原民會今天表示，「111年第2次原住民族語言能力認證測驗」成績公布，共6138人通過認證，其中優級認證24人，較過去增加1倍，並有2人30歲以下，參加者有年輕化的趨勢。

原住民族委員會發布新聞指出，「111年第2次原住民族語言能力認證測驗」揭曉，全國共有6138名考生通過認證，其中初級3041人、中級2892人、中高級119人、高級62人，以及優級24人，優級人數比過去增加1倍。

原民會說，其中通過中高級最年輕者僅12歲，是新北市厚德國小學生；通過高級最年輕者為18歲卑南族鄭崧甫，也是2023年世界母語日原住民族語言家庭獎的得獎者；另外，30歲以下有2名考生通過優級認證。

原民會發現，參加族語認證測驗的年齡層有年輕化趨勢，顯示族語推廣及保存逐步累積越來越多的正向發展量能。

原民會補充，測驗成績通知單今天寄發，合格證書預計3月20日陸續寄送。對測驗成績有疑問者，可填妥成績單背面複查申請表，於3月3日前以掛號郵寄至「10699台北師大郵局第13號信箱，國立台灣師範大學進修推廣學院收」申請複查。（編輯：管中維）1120224