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送暖宣導費惹議 農委會：需要且占預算極少比例

2023/2/24 23:05
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（中央社記者楊淑閔台北24日電）媒體報導，疫後特別預算中農委會編列200萬元政策宣導費，立委質疑是否搞大內宣。農委會對此今晚表示，農村送暖政策宣導費200萬元，除有此需求，占整體韌性農業預算比例也極少。

行政院農業委員會今晚發布新聞指出，聯合報報導標題為「發現金預算政策宣導費7400萬 藍委批：超徵稅收大內宣」一文，當中提及農委會推動農村送暖，編列200萬元政策宣導費。

農委會表示，為了加強農業及農村之社會、環境及經濟韌性等3個重要目標，農委會共編列新台幣268億元，推動照顧農漁民生活、強化農業基礎建設及農產業轉型升級等政策，這200萬元宣導費占268億元總額比例極少。

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關於「農村送暖」業務內容，農委會指出，包含辦理農村供餐、幸福餐盒、惜食專區、平價專區、食材暖暖包、銀髮友善食品等，都是提供國產農產品，同時支持在地農業。

至於200萬元預算用途為何，農委會表示，將規劃辦理推動農村送暖的說明會及記者會，藉此宣導政策，所以編列「業務費—媒體政策及業務宣導200萬元」；並由負責執行農村送暖各業務統籌彙整工作的農委會水保局編列，但業務的執行單位還有農委會農糧署、漁業署等其他多個單位。（編輯：戴光育）1120224

#農委會
#行政院
#漁業署
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