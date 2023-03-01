台鐵清明疏運加開189班列車 3/3起開放訂票
2023/3/1 09:34（3/1 09:57 更新）
清明5天連假，台鐵疏運期從3月31日至4月6日共7天，3月3日起開放訂票。圖為去年清明連假前夕，民眾搭乘台鐵列車準備返鄉，台北車站月台可見大批人潮。（中央社檔案照片）
（中央社記者汪淑芬台北1日電）4月1日至5日有5天清明連續假期，台鐵疏運期從3月31日至4月6日共7天，將加開189班列車，3月3日起開放訂票。
台鐵今天發布新聞稿指出，因應112年清明連續假期疏運旅客需要，3月31日起至4月6日共7天，全線加開各級列車共189班，3月3日0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。
其中增開的189班列車包含：東部地區實名制列車8班、彰化-花蓮跨線EMU3000型自強號列車4班、4月1日至5日中壢-花蓮EMU900型區間快車10班、七堵-高雄EMU900型區間快車10班。
至於，東線實名制列車班次，於3月4日0時起，開放111年8月1日前設籍在花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上述兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。（編輯：郭諭儒）1120301
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