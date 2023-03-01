台南將軍綠蘆筍上市 消費者嘗鮮正當時
2023/3/1 16:01
（中央社記者楊思瑞台南1日電）3月起台南市蘆筍上市正是嘗鮮時機。台南市農業局今天推薦將軍區農會的蘆筍品牌「紅將軍」綠蘆筍，有色澤翠綠、嫩莖飽滿、筍尖緊密等特色，是品嘗蘆筍最佳選擇。
蘆筍營養豐富、熱量不高有「蔬菜之王」美譽，是近年來新興「輕食主義」最佳食材。今天記者會準備的綠蘆筍料理，有蘆萃捲餅、五行鮮蔬，利用綠蘆筍風味清爽、脆甜，以及纖維細緻特點料理。
將軍區農會的「紅將軍」蘆筍生產追溯，輔導農民取得產銷履歷，向契約戶收購後送毒物試驗所檢驗，產品安全無虞，每年春季上市，進入市場受消費者熱愛經常供不應求。
台南市政府農業局表示，目前蘆筍產期剛進入產季，春季產量約佔全年60%、70%，今年氣候雖少雨，但日夜溫差大，特別適合蘆筍生長，生產品質優良，風味也更濃郁。
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依農業局資料表示，蘆筍屬高經濟價值作物，台南市生產面積150公頃，佔全台生產面積25%，為全台第2大產區。由於蘆筍為多年生宿根作物，管理得宜栽種1次可採收多年；將軍區蘆筍栽種面積約45公頃，年產量約1200公噸，產值達新台幣1億4000萬元，
露天栽培綠蘆筍從8月至2月為栽培管理時期，農曆年後進入採收期，產期至6月底。目前更有青農返鄉栽種，並興建溫室大幅減少化學藥劑、人工除草時間，確保種植過程安全。（編輯：孫承武）1120301
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