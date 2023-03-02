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中小學國際交流平台 海外223校參與

2023/3/2 12:12
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（中央社記者陳至中台北2日電）教育部2021年開始設置中小學國際交流平台，讓海內外學校互相認識交流，目前台灣已有1443校登錄資料，國外則有223校。國教署製作英日文一頁式簡介，期待外國師生來台交朋友。

中小學要認識海外學校不容易，往往要靠行政人員或教師本身的人脈。教育部在「中小學國際教育2.0全球資訊網」設置國際交流櫥窗（IEW），鼓勵學校上網登錄資料，進一步發展校對校交流、洽簽姊妹校等。

教育部今天發布新聞稿，IEW目前已有64萬多人次瀏覽，近年受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，許多國家投入預算更新學校網路設備，讓校際的線上交流日益熱絡。

教育部近年與韓國17個市道教育廳聯繫，其中仁川東亞國際教育院及江原道國際教育院積極參與，讓台韓兩校學生互相分享閱讀、美食文化及人文地理等主題，韓國學校也踴躍登錄IEW。

教育部表示，會持續協助各國中小學與國外進行媒合與交流，提升學生對語言學習、國際交流的熱情，讓學生從實際的互動中學習外語，營造國際化的教學環境。（編輯：管中維）1120302

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