為2050淨零 台電碳封存試驗場環評初審過關

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（中央社記者張雄風台北2日電）為達2050淨零排放目標，國發會將碳封存納12項關鍵戰略行動之一。台中電廠碳封存試驗場今天在環保署環評初審過關；台電表示，以實際灌注二氧化碳的試驗場，此計畫應該是全台首例。

為達成2050淨零排放的目標，在科學研究部分加速發展碳補捉再利用封存技術，國家發展委員會在12項關鍵戰略行動計畫中訂定2030年封存量達460萬噸、2050年4020萬噸。

行政院環境保護署今天召開「台中發電廠第九、十號機發電計畫環境影響說明書第六次變更內容對照表（設置二氧化碳封存試驗場址）」專案小組審查會議。開發單位台電公司表示，本場址位於台中發電廠北側儲槽區，計畫面積約1.1公頃，現況為空地。

台電指出，由於台西盆地適合二氧化碳安全封存，總封存潛能估計約137億公噸，此計畫為小型試辦計畫，碳封存試驗期程為15年，每年灌注約2000公噸，總灌注量為3萬公噸；主要來源為電廠內碳技術園區所補捉的二氧化碳。

環評委員表示，書面報告中未明確說明「為何台西盆地具二氧化碳安全封存的條件」；另外也希望能補充灌注二氧化碳後的反應機制。

台電指出，為了安全封存二氧化碳，在地質方面需要以具有孔隙的砂岩層為主，但外層需要有較縝密的頁岩層包覆，不讓灌注的二氧化碳外洩，台西盆地的地質條件；而二氧化碳灌注後與地下的鹽水層逐漸結合，未來將礦化為碳酸鹽層。

由於試辦計畫就在電廠園區內，環評委員認為對環境影響輕微，書面報告不足處在今天會中皆有回覆，因此建議本案補充修正後通過，將送大會審查。

台電公司綜合研究所所長鍾年勉告訴中央社記者，若以實際灌注二氧化碳的試驗場來看，此計畫應該是全台首例；雖然封存試驗期程為15年，但會視實際試驗的情況，若能愈早確定，不排除會提早對外說明試驗情況；為了加速達到2030封存的目標，除了台電外，其實中油公司也有類似的計畫，會同步啟動、執行。（編輯：李亨山）1120302