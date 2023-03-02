高雄豔陽貢獻醫學 中山大學創新合成藥物分子

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（中央社記者林巧璉高雄2日電）中山大學化學系助理教授廖軒宏運用高雄充足日照優勢，以創新方法合成藥物製程中重要的天然分子「氧雜螺內酯」。過程環保節能，成本更低廉，未來可廣泛應用，創新成果登上國際期刊。

結構模體「氧雜螺內酯」（oxaspirolactone）有良好的生物活性，可抑制人體免疫反應、抗發炎，也常見於自然界生物中。但現行合成方法既耗時且成本高，過程繁複、危險、耗能，更造成生態負擔。

中山大學表示，廖軒宏利用無溶劑矽膠吸附法（silica-supported solvent-free synthesis），運用高雄強烈充足的日照與空氣，成功合成製造出更環保、安全且成本更低的氧雜螺內酯。這項創新成果榮登國際期刊「綠色化學」（Green Chemistry）。

研究團隊表示，氧雜螺內酯存在於大自然中的植物、海洋生物、陸生動物中，在單一生物中含量極少，十分珍貴不易取得。過去30年，化學家持續研發人工合成方法，但過程高耗能，加上昂貴金屬試劑、不友善環境的溶劑和危險氣體。在推進製藥發展、人體健康的同時，卻無法兼顧環保永續。

廖軒宏興奮地說，這項科研突破不僅是陽光普照的「高雄限定版」，團隊還嘗試將光源從陽光改為室內人工光源，應用實驗室與辦公室常見的長條LED燈，或是節慶使用的「聖誕燈條」，在12小時內成功合成氧雜螺內酯。

中山大學新聞稿指出，研究團隊為尋找兼顧永續的科學方法，自2020年夏季開始，搭配可見光催化、非勻相Brønsted酸催化，以及無溶劑矽膠吸附法，開發出全新合成方法。

廖軒宏表示，團隊運用充足日照與空氣作為光源和氧氣的來源，僅約數小時即可合成製造出氧雜螺內酯，且產率高達99%。過程中不需使用溶劑、操作簡便，也不會產生汙染物。（編輯：張雅淨）1120302